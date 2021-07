Calciomercato Napoli, occhi puntati su Shaqiri: anche Roma e Lazio alla finestra

Le ultime in merito all'intricata matassa di calciomercato che ormai da diversi giorni circonda il nome di Xherdan Shaqiri

Genio e sregolatezza, un talento cristallino mai espresso fino in fondo, nonostante le numerose occasioni concessegli in carriera. Xherdan Shaqiri ha voglia di rivalsa, e con gli occhi della Serie A puntati su di lui potrebbe davvero inscenarsi un suo clamoroso ritorno nel campionato italiano. Dopo l’ennesima stagione sottotono con la maglia del Liverpool - caratterizzata da discontinuità e poche presenze a referto - il fantasista svizzero è in cerca di una nuova avventura professionale che possa dargli gli stimoli giusti per tornare ad esprimere il suo talento a grandi livelli.

Tra le pretendenti ad acquisire le prestazioni del talento transalpino si sono presentate alla finestra Napoli, Roma e Lazio. Le tre ‘sorelle’ italiane sono in cerca di un giocatore dalla duttilità tecnica e tattica del classe ‘91, al quale farebbe comodo ripartire da palcoscenici importanti a livello nazionale come quelli citati. Lo svizzero sarebbe pedina gradita a tutte e tre le compagini, che avrebbero già effettuato un primo sondaggio esplorativo per carpire le possibilità di concretizzare l’affare nel più breve tempo possibile. Il talento dei Reds ha anche parlato, nei giorni scorsi, di un suo gradimento particolare per il campionato italiano, nel quale ha già fatto una sua prima apparizione con indosso la casacca dell’Inter nel 2015, collezionando, tuttavia, solo 15 presenze e una rete. L’occasione, per il ventinovenne, di tornare in Serie A a grandi livelli, aspettando che l’interesse di Napoli, Lazio e Roma diventi, nelle prossime settimane, qualcosa di più concreto.