Calciomercato Napoli, Milik ad un passo dal Marsiglia: si può chiudere domani. I dettagli dell’accordo

Quale futuro per Arkadiusz Milik?

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, domani potrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio dell’attaccante polacco al Marsiglia. Finito fuori dal progetto tecnico di Gennaro Gattuso, il centravanti classe 1994 è pronto a lasciare Napoli ed il Napoli. Nel dettaglio, il club francese – da tempo sulle tracce di Milik – avrebbe raggiunto una base di accordo con la società di Aurelio De Laurentiis: otto milioni di euro più 5 di bonus o nove milioni di euro più 4 con il 20 o il 25% della futura rivendita.

Il calciatore prima di approdare in Ligue 1 firmerà il rinnovo del contratto in scadenza con il Napoli. Poi, si trasferirà alla corte di André Villas-Boas in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto al primo punto conquistato. L’entourage di Milik, invece, prima dell’ok definitivo, è in attesa dei contratti per capire se verranno inserite clausole particolari, come l’impossibilità di tornare in Italia per 2-3 anni.

Salvo inattesi colpi di scena, dunque, Milik sarà presto un nuovo giocatore del Marsiglia.