Calciomercato Napoli, il regalo di De Laurentiis: accordo con l’Inter per Politano, i dettagli

Il regalo di Aurelio De Laurentiis.

Nella giornata odierna il Napoli è tornato a vincere, battendo la Lazio al San Paolo in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia: a decidere l’incontro è stata la rete di Lorenzo Insigne, che per una sera è riuscito a rientrare nelle grazie dei tifosi regalando loro il passaggio in semifinale.

Napoli-Lazio, Insigne: “I tifosi hanno mantenuto la loro promessa. Spogliatoio? Ci siamo parlati”

La vittoria potrebbe essere il punto di svolta per la stagione degli azzurri, che fino a questo momento hanno vissuto momenti molto delicati. Un grande aiuto è arrivato anche dal mercato, con gli innesti di Lobotka e Demme che si sono subito rilevati fondamentali per Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli potrebbe adesso ricevere un altro, importantissimo rinforzo: stando quanto riportato da Sky Sport infatti, i dirigenti del club partenopeo avrebbero trovato l’accordo con l’Inter per Matteo Politano. Gli azzurri sembrano infatti aver sorpassato la Roma nella corsa all’esterno, e la ragione risiede nella base della trattativa: Aurelio De Laurentiis sarebbe infatti disposto ad acquistare a titolo definitivo l’ex Sassuolo, o in alternativa accettare la proposta del prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. L’accordo potrebbe definirsi già nella giornata di domani, e dopo una settimana di polemiche Politano potrebbe finalmente trovare la sua nuova squadra.