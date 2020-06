Calciomercato Napoli, Corsi: “Futuro Ricci? Prima la Serie A con l’Empoli, sarà un protagonista”

Il brillante futuro di Samuele Ricci.

Dopo gli anni trascorsi con il settore giovanile, in questa stagione il centrocampista ha fatto il suo esordio con la prima squadra dell’Empoli, riuscendo in breve tempo a diventare uno dei giovani più promettenti e talentuosi del campionato di Serie B e attirando su di sé anche le attenzioni dei top club italiani nonostante abbia giocato soltanto 21 gare ufficiali.

Tra questi vi è il Napoli, che ha già manifestato alla società toscana il suo interesse nei confronti del classe 2001, un centrocampista centrale il quale è riuscito a mostrare tutto il suo talento anche nel ruolo di mezzala. Ricci è un centrocampista moderno a tutti gli effetti, e grazie alla sua duttilità può ricoprire con tranquillità tutti i ruoli in quella zona del campo, compiendo in breve tempo la trasformazione in “regista” inteso nel senso moderno del termine: dinamicità, visione di gioco e gestione degli spazi sono le caratteristiche principali del giovane talento dell’Empoli.

A commentare il futuro del gioiello classe 2001 è intervenuto il presidente dell’Empoli in persona, Fabrizio Corsi, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha sottolineato come il giocatore dovrà pensare prima a terminare la stagione con la maglia azzurra, dando il suo contributo per il raggiungimento della promozione in Serie A.

Queste le sue dichiarazioni: “Ricci? Sono preoccupato perché le voci di calciomercato possono distrarlo: sa bene di piacere al Napoli. È un ragazzo maturo per la sua età e deve concentrarsi sul presente: il futuro è segnato, sará protagonista in Serie A. Ricci deve essere tranquillo. Ne ho discusso in passato col Napoli e non è un mistero ma non voglio tornare su questo, anzi, mi pento di averlo detto pubblicamente. Mi preme ovattarlo, deve restare fuori da certi discorsi perché deve essere protagonista con il suo Empoli