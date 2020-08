Calciomercato Napoli, Allan verso l’addio: l’Atletico Madrid piomba sul brasiliano, la super offerta…

Potrebbe essere giunta ai titoli di coda l’avventura di Allan in quel di Napoli.

L’esperto centrocampista brasiliano, approdato in Campania nell’estate del 2015, può certamente contare su un numero esoso di estimatori. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo ‘Marca’, il classe 1991 sarebbe finito anche nel mirino dell’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Nel dettaglio, la società spagnola sarebbe pronta a mettere sul piatto circa quaranta milioni di euro per provare a convincere il patron Aurelio De Laurentiis a privarsi dell’ex Udinese, in cima alla lista dei desideri dei Colchoneros alla luce della possibile partenza di Thomas Partey. D’altra parte, Allan – il cui contratto che lo lega al club partenopeo scadrà il 30 giugno 2023 e fuori dal progetto tecnico di Gennaro Gattuso – è uno di quei calciatori considerato in uscita. Per questo motivo, sulle tracce del brasiliano vi sarebbero anche Paris Saint-Germain e l’Everton di Carlo Ancelotti.

Seguiranno aggiornamenti…