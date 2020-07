Calciomercato Napoli, adesso è ufficiale: Osimhen è il nuovo “9” degli azzurri, i dettagli

Uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo sbarca a Napoli.

Dopo mesi di trattative la società partenopea ha finalmente ufficializzato l’acquisto di Victor Osimhen, attaccante ’98 che nel corso dell’attuale stagione ha collezionato 27 presenze realizzando tredici reti. Il club azzurro sborserà al Lille una cifra monstre pari a quasi 47 milioni di euro più i cartellini di Karnezis e Claudio Manzi, capitano della Primavera.

Questo il comunicato ufficiale della società:

“La SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen dal Lille a titolo definitivo. Questo il tweet del Presidente De Laurentiis: “Benvenuto Victor!” Victor Osimhen è nato a Lagos, in Nigeria, il 29 dicembre del 1998. Cresciuto nelle giovanili dello “Strickers Academy” di Lagos, diventa professionista allorquando da appena maggiorenne si trasferisce al Wolfsburg. In Germania gioca nella stagione 2017/18 per poi passare l’anno seguente allo Charleroi. Nella squadra francese gioca 36 gare segnando 20 gol stagionali. La sua esperienza transalpina prosegue al Lille nel 2019/20 dove colleziona 38 presenze e 18 reti. Osimhen è nazionale nigeriano. Con l’Under 17 ha conquistato il Mondiale nel 2015 nel quale si è distinto laureandosi capocannoniere con 10 gol. Nella Nazionale maggiore debutta a giugno del 2017 e con la Nigeria sinora vanta 10 presenze e 4 reti“.

Osimhen è sicuramente un calciatore molto interessante, che nonostante la giovanissima età sembra già avere le carte in regola per compiere il definitivo salto di qualità. Tra le sue caratteristiche principali vi sono una pazzesca capacità di corsa (l’anno scorso è riuscito a raggiungere quota 35 km/h in almeno sei gare, record condiviso con Kylian Mbappé) unità ad un’ampia duttilità che gli permette di ricoprire senza difficoltà tutti i ruoli del reparto offensivo, dall’ala alla punta centrale. Un rinforzo perfetto per il tecnico Rino Gattuso, che dovrà lavorare per cercare di migliore l’incisività sotto porta dell’attaccante nigeriano, al fine di completare il più velocemente possibile il suo percorso di crescita.