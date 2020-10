Calciomercato, attento Milan! Il Napoli punta Bakayoko: la situazione

Quale futuro per Tiémoué Bakayoko?

Il centrocampista classe 1994 potrebbe tornare a giocare in Serie A. Chi sembrava ad un passo dal calciatore di proprietà del Chelsea è il Milan, con il ragazzo che aveva già accettato l’offerta del club rossonero. Una trattativa che si sarebbe potuta concretizzare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato attorno ai 30-32 milioni di euro. Una cifra che il Milan non pare intenzionato a pagare.

Calciomercato Milan, Maldini: “Non faremo il colpaccio, Bakayoko ci piace. Ibra e Donnarumma? Rispondo così”

Ma in Italia non vi sarebbe soltanto il Milan sulle tracce del francese: il giocatote originario di Parigi è finito nel mirino del Napoli. E tra le parti – secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com – vi sarebbero già stati dei contatti per il prestito. Il tecnico Gennaro Gattuso, d’altra parte, lo ha già allenato proprio al Milan. Restano da capire, però, i costi dell’operazione. Il centrocampista piace anche a Paris Saint-Germain ed Hertha Berlino.

Calciomercato Milan, trattativa con il Chelsea per Bakayoko ferma al palo: cifre e nodi da sciogliere