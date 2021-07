Bayern Monaco, Tolisso positivo al Covid-19: salterà il Napoli

Il calciatore, dopo essere risultato positivo al Covid-19, è stato posto in isolamento domiciliare così come da protocollo

Cattive notizie per il Bayern Monaco, costretto a fare i conti con la positività di uno dei suoi tesserati, riscontrata a seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuati. Si tratta del centrocampista Corentin Tolisso, posto in isolamento domiciliare, così come previsto dal protocollo. Tolisso, salterà dunque la prossima amichevole in programma sabato 31 luglio alle ore 16:30 contro il Napoli. A dare notizia della sua positività è lo stesso Bayern Monaco tramite una nota ufficiale, diramata attraverso i propri canali di riferimento.