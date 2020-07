Barcellona-Napoli, Rivaldo mette in guardia i blaugrana: “Attenzione alla squadra di Gattuso. Lautaro? Meglio Neymar”

Rivaldo mette in guardia il Barcellona.

L’ex fantasista dei blaugrana e del Milan, calciatore dal piede sinistro sopraffino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del noto quotidiano spagnolo “Marca” in merito alla gara di Champions League tra i catalani e il Napoli di Gennaro Gattuso: “Barcellona? Erano i leader della Liga prima della pausa e ora sono dietro al Real Madrid. Non si può dire che sia colpa del VAR, soprattutto quando vedi come gioca la squadra di Setien. I catalani comunque lotteranno fino in fondo per il campionato, quello che mi preoccupa è la Champions League che dovrebbe essere il primo obiettivo. Senza pubblico e con un Napoli lanciato, il ritorno degli ottavi di finale può essere pericoloso per il Barcellona. E se riusciranno a passare il turno, dovranno migliorare per affrontare i quarti“.

Il brasiliano ha poi continuato affrontando la questione calciomercato ed esprimendosi sul futuro del reparto offensivo della squadra di Setién con il noto interessamento sull’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez: “Lautaro? Tutto indica il fatto che la clausola sia scaduta e quindi che dovrebbero negoziare da zero con l’Inter. Penso che a questo punto sia molto meglio concentrarsi sul possibile ritorno di Neymar“.