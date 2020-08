Barcellona-Napoli, Ospina: “Sappiamo l’importanza della partita. Messi? Può cambiare la gara. Il mio rapporto con Meret”

La parola a David Ospina, esperto portiere classe ’88 del Napoli.

Una sfida di grande importanza per gli azzurri di Gattuso che, nella giornata di domani, dovranno affrontare il Barcellona, sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Il portiere dei partenopei, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso sulla gara contro i blugrana, partendo dalla condizione della rosa: “Arriviamo con molta motivazione. Abbiamo fatto una settimana molto buona. Sappiamo l’importanza della partita e la qualità del Barcellona, ma noi pensiamo a lavorare e a fare in partita quanto preparato. Il Napoli continua a crescere. Il mister è stato chiaro, conosciamo le qualità dei nostri giocatori. Proveremo a sfruttare quest’occasione. In campionato abbiamo lasciato tanti punti che sono costati la posizione in classifica. Ma abbiamo fatto benissimo nel finale, sappiamo le nostre qualità e vogliamo fare cose importanti per questa società”.

MESSI – “Sappiamo cos’è Lionel, un giocatore differente che può cambiare la partita con una giocata. Tutti noi dobbiamo stare attenti e concentrati. La verità è che conosciamo tutti il valore di Leo, dovremo fare attenzione“.

RAPPORTO CON MERET – “Abbiamo un bel legame, facciamo le cose in allenamento insieme. Decide il mister. Noi vogliamo fare di tutto per aiutare la squadra“.