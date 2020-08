Barcellona-Napoli, Insigne: “Dispiaciuti per l’eliminazione, ecco cosa fare per migliorarci”

Il Napoli perde contro il Barcellona e viene eliminato dalla Champions League.

In occasione degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli è sceso sul campo del Camp Nou per affrontare il Barcellona: a vincere sono stati blaugrana grazie ai gol di Lenglet, Messi e il calcio di rigore realizzato da Suarez.

Al termine del match l’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, che trovato la rete del 3 a 1 su calcio di rigore, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua amarezza per la sconfitta subita e la conseguente eliminazione:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, abbiamo fatto una buona gara e siamo davvero dispiaciuti per l’eliminazione. Ho forzato un po’ una giocata e non sono riuscito a servire Lozano, peccato aver sbagliato. Il Barcellona aveva tanti giocatori di fantasia, noi abbiamo cercato da squadra in tutto l’arco del campionato eccezion fatta per stasera, siamo certi di poter crescere ancora. Dispiace per il risultato, ma ci abbiamo provato fino alla fine e nella prossima stagione cercheremo di fare qualcosa di differente. Gol Barcellona e rigore su Messi? Dobbiamo cercare di fare più gol, questo ci manca anche in campionato e quindi dobbiamo migliorare anche sotto porta. Questa sera siamo stati poco concreti. Sul primo gol c’era fallo di Lenglet, sul rigore è stato più furbo Messi; abbiamo comunque giocato fino all’ultimo. Sapevamo che si erano caricati per questa partita, sono arrivati pronti ma credo solo che siano stati più bravi a concretizzare. Adesso stacchiamo la spina e cercheremo di preparare una stagione importante“.