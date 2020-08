Barcellona-Napoli, Gattuso: “Tanto rimpianto. Pirlo alla Juventus? Sono c***i suoi”

“Il rimpianto è davvero tanto, abbiamo avuto un momento di blackout. La squadra ha commesso errori molto gravi per circa 30 minuti, abbiamo comunque messo in difficoltà il Barcellona e avremmo potuto fare anche gol. Mi fa rabbia prendere gol da calcio piazzato, per diventare giocatori importanti dobbiamo dimostrare ancora tanto. Questa sera abbiamo avuto il doppio delle loro occasioni, sono comunque soddisfatto per la prestazione e sono sicuro che avremmo potuto vincere. Setièn è uno degli allenatori che ha una metodologia di lavoro importante, siamo amici da anni. Penso che al di là dei valori sono orgoglioso per come la mia squadra ha affrontato il Barcellona, ringrazio il presidente perché mi ha dato l’opportunità di allenare una squadra con tanti giovani forti. Il rammarico più grande è stato quello di addormentarci per mezz’ora. Sono un pizzico deluso perché avremmo potuto fargli male, abbiamo beccato un Barcellona che non stava benissimo“.