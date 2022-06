Monza, Rannocchia: “Con Berlusconi e Galliani che derby! Loro la storia del calcio”

Andrea Ranocchia, è ufficialmente un nuovo calcatore del Monza targato Silvio Berlusconi ed AdrianoGalliani. Il difensore classe 1988 lascia definitivamente l'Inter, club con il quale ha militato per ben undici stagioni, dal 2011 al 2022, con le parentesi Sampdoria ed Hull City. Nella sua esperienza in nerazzurro, Ranocchia ha totalizzato 223 presenze, siglando quattordici gol e sfornando cinque assist. In seguito alle visite mediche svolte questa mattina, il centrale di difesa si è soffermato ai microfoni di Sky Sport per parlare della sua nuova esperienza brianzola, alle prese con un binomio ex Milan, quello formato dall'ex patron Silvio Berlusconi e da Adriano Galliani, storico ad rossonero. Di seguito le dichiarazioni del trentaquattrenne difensore.