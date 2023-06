Monza, Galliani: “Voglio continuare per il club. Grazie Berlusconi” Sulla cessione…

“Il Monza è in cima ai miei pensieri da oltre 70 anni e lo è ancora di più oggi. Cessione? Non è assolutamente vero, ma ribadisco quanto scritto sopra: Adriano Galliani vuole andare avanti a lavorare per il Monza a prescindere dai discorsi politici che peraltro non sono mai stati fatti. Ci tengo a ricordare che dobbiamo e dovremo sempre ringraziare il presidente Silvio Berlusconi, senza di lui non saremmo mai arrivati dove siamo e non avremmo mai potuto fare un campionato come quello appena terminato".