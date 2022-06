Galliani: “Monza in A? Realizzato sono di mia madre. Ho pianto a dirotto”

A meno di un mese dalla storica promozione in Serie A conquistata grazie alla vittoria sul Pisa ai playoff, l'ad del Monza Adriano Galliani , ha rilasciato una lunga intervista a "Sette" - settimanale del "Corriere della Sera", in cui ha parlato dell'impresa compiuta dai brianzoli.

"Dopo 110 anni ho realizzato il sogno di mia madre Annamaria: portare il Monza in Serie A. E ho pianto a dirotto. A 5 anni mi mamma mi portò per la prima volta allo stadio: da bambino dicevo che da grande volevo fare il presidente del Monza, e così è stato. Io ho avuto una grande fortuna nella mia vita: essere sì il numero due, ma di Silvio Berlusconi. Ho grande empatia e grande ammirazione per il presidente. Fare il suo numero due è perfetto per la mia psiche e la mi anima. Abbiamo vinto 29 trofei dei 48 totali del Milan, dal 1899. E adesso abbiamo vinto Serie C e B con il Monza".