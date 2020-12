Paolo Rossi, il commovente saluto di Diamanti: “Amico e mito, ho iniziato a giocare a calcio grazie a te. Ci mancherai”

Il mondo del calcio è stato sconvolto questa mattina dalla terribile notizia della scomparsa di Paolo Rossi.

Il bomber nativo di Prato fu l’artefice della cavalcata trionfale degli Azzurri al Mondiale spagnolo del 1982. In quella rassegna iridata Rossi si laureò capocannoniere assoluto con un bottino di 6 reti. Curiosamente queste 6 realizzazioni arrivarono tutte nella fase finale della competizione, con Pablito (soprannome che gli era già stato dato ad Argentina 1978) che nella fase a gironi era rimasto a secco ricevendo parecchie critiche. La splendida cavalcata spagnola gli è valsa la conquista del Pallone d’Oro nel 1982.

VIDEO, quando Paolo Rossi vinse il Mundial: riguarda l’intervista al Bernabeu dopo la finale con la Germania

Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio da parte dei protagonisti del mondo sportivo e non solo.

All’onda emotiva di sincero dolore per la prematura scomparsa di Rossi si è unito l’ex trequartista del Palermo Alessandro Diamanti. Il giocatore attualmente in forza al Western United, in Australia, si è lasciato andare a delle parole molto toccanti sul suo profilo Instagram:”Con te Paolo ho un milione di ricordi. Amico di famiglia, uno della famiglia. Ho iniziato a giocare a calcio per te, con il tuo mito. Ci mancherai. Campione in tutti i sensi. Ci mancherai. Riposa in pace Paolino”.

Rossi e Diamanti erano legati da una lunghissima amicizia e la foto postata dal trequartista ex Fiorentina lo ritrae da bambino con Paolo Rossi che sfoggia un bellissimo sorriso.