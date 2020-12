Mondiali Qatar 2022, il sorteggio dei gironi di qualificazione: ecco le avversarie dell’Italia

Quali avversarie per l’Italia di Roberto Mancini?

Alle ore 18, a Zurigo, è andato in scena il sorteggio in vista delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. La Nazionale italiana, dunque, ha appreso pochi istanti fa chi dovrà affrontare per staccare il pass per la fase finale. Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo C: Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania le quattro rivali.

L’Italia era teste di serie con Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda. Il sistema di qualificazione coinvolgerà 55 nazionali e soltanto tredici partiranno per Doha (il 23%). Le 55 squadre sono state divise in dieci gruppi: 5 da sei nazionali e 5 da cinque nazionali. Si qualificheranno direttamente in Qatar le dieci vincenti dei gruppi. Per gli altri tre posti serviranno i playoff tra le dieci seconde e le due “migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificati”.