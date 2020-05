Argentina, Maradona punge Messi: “Sarò il numero 10 della Selección per sempre”

Il ricordo di Diego Armando Maradona.

Alcuni giorni fa i tifosi dell’Argentina hanno festeggiato il 35° anniversario della storica partita giocata tra l’albiceleste e il Venezuela, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 1986: la sfida si concluse con il risultato di 3 a 2 grazie alla doppietta di Maradona e la rete di Passarella. Una vittoria fondamentale che aprì le porte del torneo iridato alla Selección, che poi riuscì a vincere la massima competizione grazie soprattutto alle splendide giocate del Pibe de Oro.

Sul proprio profilo Instagram, El Dies ha ricordato quella bellissima prestazione, affermando che la maglia numero 10 sarà sempre e soltanto sua: “Oggi è il 35° anniversario di questa partita ad eliminazione diretta contro il Venezuela, nel 1985. Avevo già giocato due amichevoli prima, contro il Paraguay e il Cile, pochi giorni prima. Ma questa è stata la mia prima partita ufficiale dopo i Mondiali del 1982. In quei quasi tre anni di assenza, ho avuto l’epatite, una caviglia rotta e i problemi che abbiamo avuto noi ‘stranieri’ nel giocare per la squadra nazionale. Prima non c’erano date FIFA, i club ti trattenevano i passaporti, e le Federazioni non erano obbligate a cederci. Quello era un altro calcio. Era un altro mondo. Quando sono arrivato in Venezuela, una persona mi ha rotto il ginocchio con un calcio, entrando nell’hotel. Questo non potrebbe succedere oggi. Questo è il motivo per cui dico ai giornalisti , che oggi fanno mille confronti, mille statistiche, a coloro che pensano di aver scoperto il calcio, che non si possono confrontare. Prima non era come adesso, era tutto diverso. I campi, la palla, i trofei, gli arbitri, l’allenamento, il cibo, la medicina, il giornalismo, i media, i trasporti, gli hotel, il resto. Il ‘fair-play’ non esisteva , ti riempivano di calci. E se non avessi la coppa del mondo, non ci sarebbe stato il paradiso per me. Per questo motivo Bilardo ha organizzato una selezione con giocatori locali durante i primi anni. Non c’erano ‘europei’. Passarella, Burru e Valdano rischiavano di non venire a giocare. Non lasciavano venire neanche loro. Con tutto questo voglio dirvi che io non verrò cancellato. Che io non ho mai tolto la maglietta dell’Argentina. Non dite bugie alle persone. Non lasciate che la quarantena vi distragga. Anche se da un certo punto in poi non lo sono più stato, sarò il numero 10 dell’Argentina per sempre“.