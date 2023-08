Modena, Strizzolo: “Mai pensato ad altri club, sono felice. Bianco ha idee offensive”

Le dichiarazioni di Luca Strizzolo, fresco di ritorno a titolo definitivo al Modena dopo l'ultimo semestre in prestito in gialloblù dalla Cremonese

Ottima propensione al gol e classica capacità da attaccante di area di rigore di lottare fisicamente con gli avversari, unite alla grande abilità nel gioco aereo. Luca Strizzolo è tornato ufficialmente al Modena a titolo definitivo. Dopo il prestito semestrale dello scorso anno, l'ex Perugia e Pordenone tra le altre, non rientrava nei piani della Cremonese (detentrice del suo cartellino), ed ha deciso di accettare per una seconda volta la corte canarina. Da gennaio a maggio - nello scorso campionato di Serie B - il bomber classe 1992 aveva totalizzato ben cinque reti in diciassette apparizioni sotto gli ordini di Tesser. Oggi, Strizzolo trova a capo della guida tecnica Paolo Bianco (ex collaboratore di De Zerbi al Sassuolo e di Allegri alla Juventus). Il trentunenne - dopo l'ufficialità - è stato intervista ai microfoni de "Il Resto del Carlino" nel quale ha raccontato sensazioni ed obiettivi di questa nuova stagione in quel di Modena. Di seguito, le sue parole: