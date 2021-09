Palermo, Ferrero vs Mirri: respinto ricorso Procura Federale Figc

Il ricorso presentato dalla Procura federale FIGC inerente al reclamo nei confronti di Dario Mirri è stato respinto

Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che concentra le sue attenzioni sulla questione che - da mesi ormai - rende protagonisti Dario Mirri e Massimo Ferrero. L'ultimo reclamo presentato nei confronti del patron del Palermo è stato reso vano dalla Corte federale d'appello per mancanza di requisiti sussistenti nell' accusa di "lesività alla persona". Il quotidiano spiega come il verdetto di secondo grado - con l'appello presentato lo scorso 17 agosto - sia stato decisivo nella giornata di martedì per respingere le accuse sia nei confronti del numero uno rosanero che per quelli dell'intera società.