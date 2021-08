Mirri: “Non c’è una maglia preferita, tutte perfette. Mercato? Abbiamo un obiettivo”

Le parole del patron del club rosanero in occasione della presentazione ufficiale delle maglie per la stagione sportiva 21/22

Queste le parole di Dario Mirri, numero uno del Palermo intervenuto direttamente dall'Orto Botanico del capoluogo siciliano per la presentazione delle nuove maglie rosanero targate 21/22. Nel canonico capannello avuto con i giornalisti presenti sul posto, il patron della compagine targata Hera Hora si è detto estremamente fiducioso e propositivo per il campionato di Serie C che la formazione di GiacomoFilippi sta per cominciare.