Mirri: “Il Palermo la rosa con maggiore qualità della Serie D. Vogliamo vincere il campionato”

Parola a Dario Mirri.

Il Palermo ha concluso il girone d’andata del campionato di Serie D conquistando il titolo di Campione d’Inverno. Gli ultimi risultati dei rosanero, tuttavia, hanno rallentato la corsa verso la promozione, facendo sì che il gap con il Savoia si riducesse a soli tre punti. Nella seconda parte della stagione dunque, gli uomini di Rosario Pergolizzi non dovranno permettersi distrazioni per raggiungere l’obiettivo della promozione.

Il patron rosanero, intervenuto ai microfoni di 7Gold, ha parlato del momento che sta vivendo il Palermo: “La Serie D non è uno spettacolo sublime, anche se le partite non mi sembrano tanto diverse da quelle che vedevano l’anno scorso in B. Noi dobbiamo solo vincere in qualsiasi modo, non mi aspetto grandi allenatori o giocatori. Ricciardo lo scorso anno ha segnato 20 gol e dopo avere sbagliato il primo rigore è stato contestato. I nostri quattro attaccanti hanno fatto un totale di 60 gol nella passata stagione. Non ho dubbi – e non devono averlo neanche i giocatori – sul fatto che la nostra rosa sia quella di maggiore qualità. Il Savoia sta facendo un campionato straordinario ed hanno vinto al ‘Barbera’, ma noi siamo più forti. Il pubblico deve esserne convinto, perché se abbiamo paura continueremo a soffrire. Bisogna sostenere la squadra. Dubbi sulla solidità della società? Io ho sempre mantenuto un profilo normale, forse Palermo non è abituata a questa normalità e si aspetta qualcuno che faccia show. Io e Tony Di Piazza abbiamo immesso un capitale sociale di 15 milioni in Hera Hora. I tifosi, tramite l’azionariato popolare, hanno raccolto 68mila euro. A questo punto abbiamo immesso direttamente nel Palermo 6 milioni e 800 mila euro di capitale. Quale società in Serie D ha un capitale sociale di questo calibro? Non lo so, ma non credo ce ne siano tante. Dal punto di vista economico il Palermo non ha nulla da invidiare alle altre. Abbiamo qualcosa in più, che è l’onestà e la correttezza nel voler vincere il campionato da parte di tutti i membri dello staff. Da soli ci riusciamo, ma con i tifosi ci riusciremo prima“.