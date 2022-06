Mirri: “Baldini? Potrebbe insegnare calcio in Champions. Catania? I tifosi…”

Estasi a Palermo per la promozione in Serie B e l'imminente passaggio delle quote societarie al City Football Group . I rosanero tornano nel grande calcio dopo 3 anni di assenza, contestualmente, Dario Mirri ha raggiunto l'accordo con la holding guidata dallo sceicco Mansour . L'imprenditore palermitano, che resterà protagonista nella nuova società, è intervenuto nel corso della puntata speciale di "La Partita sul 13", andata in onda su Trm:

"Come ho pensato a Baldini? Lui è un sognatore, un romantico che fa della propria libertà la sua forza. Aveva allenato la Carrarese per passione. Lui è stato scelto perché era il migliore allenatore possibile. Poteva farci vivere il sogno e ci è riuscito. Silvio rimprovera tutti, è pericolosissimo! Lui potrebbe insegnare calcio anche agli allenatori delle squadre di Champions League. Gli dissi 'dai, lo puoi dire che ormai non ci andiamo in Serie B'. Mi assicurò più volte in privato che ci saremmo andati anche dopo la serie di pareggi in un periodo in cui nessuno ci avrebbe creduto. La mia morale? Il Palermo rispetta i tifosi ma vuole anche essere rispettato. I tifosi sono la vita del nostro club. Il murales? È stata bellissima la reazione del pubblico alla schifezza dell'imbrattamento. Abbiamo le ali per volare ora. Il 30 marzo lessi uno striscione "squadra e società senza dignità". Possiamo vincere o perdere, sicuramente noi la dignità non la perderemo mai. Catania? Quello che è accaduto a noi tre anni fa è successo anche a loro. I tifosi rossazzurri non si meritano questo, lo merita più la vecchia società. Questo dà valore al nostro impegno e quello che faremo. Le basi solide che abbiamo faccio fatica a vederle nelle altre squadre di calcio".