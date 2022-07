Mirri: “Baldini e obiettivo Serie A? D’accordo in qualità di tifoso, da presidente…”

Dopo la straordinaria promozione in Serie B del Palermo di Silvio Baldini , Dario Mirri è stato premiato come miglior dirigente sportivo con il Premio USSI estate 2022 . Nel corso della premiazione andata in scena nella cornice del Country di Palermo , il numero uno del club di viale del Fante ha preso parola affrontando diverse tematiche interessanti. In particolare, Mirri si è così espresso circa le dichiarate ambizioni di vertice dell'attuale allenatore della compagine siciliana. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Il mister Silvio Baldini vuole puntare alla Serie A? Il Dario Mirri tifoso la pensa come lui, mentre la versione da presidente vuole restare con i piedi per terra. Ferran Soriano ha spiegato il progetto che sarà di medio-lungo termine. Se i nostri ragazzi, guidati dal nostro allenatore condottiero, dovessero conquistare la promozione in Serie A, sarebbe un sogno e mi emoziono a dirlo. I sogni si possono realizzare perché fino allo scorso marzo eravamo in difficoltà mentre a maggio-giugno abbiamo vinto i playoff. Tutto è possibile con il lavoro e la progettazione per realizzare il nostro progetto che è quello di continuare ad avanzare”.