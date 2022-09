Toni: “Napoli, mi avrebbe deluso scambio Osimhen-CR7. Il colpo? Dybala alla Roma”

Parola a Luca Toni. L'attaccante campione del mondo nel 2006 è intervenuto sulle colonne di Sportweekper esprimere la propria opinione in merito alla sessione di calciomercato estiva da poco conclusasi, approfondendo in particolare le operazioni portate a compimento da Milan, Juventus, Napoli e Roma. Di seguito le dichiarazioni dell'ex centravanti del Palermo: