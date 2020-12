Sparta Praga-Milan, Massara: “Paolo Rossi eroe nazionale, ha lasciato un grande vuoto. Tutto sul rinnovo di Ibrahimovic”

Europa League? Abbiamo un unico obiettivo e vogliamo portarlo a compimento.

Queste le parole di Frederic Massara, intervenuto durante il pre della sfida di Europa League tra Milan e Sparta Praga. Il dirigente rossonero ha fatto il punto su quelli che sono gli obiettivi stagionali della compagine guidata da Stefano Pioli, aprendo anche una parentesi legata alla finestra di calciomercato invernale nella quale insieme a Maldini cercherà di puntellare ancor di più la rosa. Tra rinnovi e possibile cessioni, Massara si è in primo luogo doverosamente soffermato sulla recente scomparsa di Paolo Rossi, esprimendo il suo ricordo sull’attaccante protagonista del Campionato Mondiale del ’82 in Spagna: “Era un grande giocatore che al Milan ha lasciato un ricordo splendido. Per noi italiani un eroe nazionali, la famiglia rossonera si unisce nel dolore”.

VIDEO Milan, è sempre calciomercato: da Szoboszlai all’addio di Calhanoglu, sei obiettivi nella lista di Maldini e Massara

In seguito a questo sentito omaggio alla memoria dell’ex centravanti di Juventus e Milan, Massara ha voluto sottolineare alcuni aspetti riguardanti la giovanissima rosa che è scesa in campo dal primo minuto contro lo Sparta Praga: “E’ indubbiamente una grande sfida trovare giovani forti. I nostri stanno facendo bene e siamo contenti, assieme a quelli più esperti che li aiutano a crescere. Oggi grande occasione per loro. Vogliamo arrivare primi nel girone. Sono cambiati i tempi, ma gli stimoli e l’ambizione sono rimaste. Il Milan trasferisce una storia e un’ambizione obbligatoria che questi ragazzi prendono come grande stimolo. Devo dire che è una fortuna avere questi ragazzi. Consolidare questa struttura di squadra – ha proseguito Massara – , cercando alcuni tasselli. Parleremo con l’allenatore se ci saranno delle opportunità sul mercato. Il mister sta facendo un grande lavoro, siamo fiduciosi e cercheremo di fare ancora meglio. Alla Europa League ci teniamo molto”.

CSKA Sofia-Roma 3-1, sconfitta indolore per i giallorossi: Rodriguez e doppio Sowe per i bulgari. Del “baby” Milanese la rete capitolina

Chiosa finale del dirigente milanista sulle possibili prossime mosse di calciomercato e sul futuro di Hauge e Ibrahimovic: “Difensore centrale? E’ una ricerca che prosegue. Cerchiamo un’opportunità, sarà un mercato che risentirà della crisi finanziaria del momento. Hauge? E’ un ragazzo con grandi qualità, è soprattutto sfacciato. Non ha paura e tenta dribbling difficilissimi con grande coraggio. Ha avuto un impatto importante. Noi lo seguivamo da tempo, ma ci chiedevamo se fosse pronto. Quando lo abbiamo visto nel preliminare abbiamo capito che era pronto. Anche qui grande lavoro di Pioli. Ibrahimovic?Il suo rinnovo è un tema da affrontare più avanti con lui come è stato la scorsa estate. Troveremo una soluzione, ma dipende dal suo stato d’animo. Gli manca la famiglia? Cercheremo di farla venire qua…”.

Europa League, Napoli-Real Sociedad: 1-1 al ‘Diego Armando Maradona’, il pareggio vale il passaggio del turno a Gattuso