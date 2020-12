Sparta Praga-Milan, Pioli: “Giocherà chi ha trovato meno spazio. Tutto sulle condizioni di Ibra”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Sparta Praga-Milan.

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Alessio Romagnoli e compagni hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale in anticipo. Ragion per cui, in occasione del match in programma giovedì 10 dicembre alle ore 21, scenderà in campo chi fin qui ha trovato meno spazio.

“Tutti lavoriamo con attenzione e responsabilità, siamo tanti e le gare sono tante. Domani ci sarà spazio per chi è sceso poco in campo. Ho giocatori disponibili e forti, cercheremo di vincere la partita e di dare il massimo contro lo Sparta Praga. Ringrazio la società perché mi ha messo a disposizione un gruppo di qualità. Il coro della squadra in pullman dedicato a me? Ci prepariamo tanto per fare bene, è giusto gioire a ogni singola gara. Siamo abituati a questi atteggiamenti sul pullman dopo una vittoria, ma il giorno dopo pensiamo subito alla prossima partita. C’è euforia e soddisfazione. Dobbiamo migliorare ancora. Ma siamo giovani e vogliosi di fare”, sono state le sue parole.

IBRA E NON SOLO – “Ibra sta meglio, sta proseguendo il suo recupero, passo dopo passo. Vedremo dove ci porterà. Anche Leao sta meglio ed è a disposizione, sarà convocato per la gara di domani. L’obiettivo è fargli fare un pezzo di partita. La crescita di Gabbia? E’ giusto sottolineare la sua crescita, sta dimostrando di essere diventato un titolare del Milan. E’ giovane ma gioca già con grande personalità. Bennacer? Ha avuto qualche problemino negli ultimi giorni. Non verrà convocato, ma credo che tornerà a disposizione per la gara in programma domenica contro il Parma. Tonali? Sandro ha giocato una buona partita a Genova, ma non deve accontentarsi”, ha concluso Pioli.