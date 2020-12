Sparta Praga-Milan, Castillejo è il jolly di Europa League: ”Intesa con Rebic? Ecco il nostro segreto. Abbiamo un obiettivo chiaro ”

Giovedì 10 dicembre alle ore 21:00 andrà in scena l’ultima partita del girone H di Europa League tra Sparta Praga e Milan.

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara al ‘Milanello Sports Center‘, l’esterno offensivo classe 1995, Samu Castillejo, si è soffermato sul suo momento di forma e sulle insidie del match contro la compagine ceca.

Sparta Praga-Milan, Pioli: “Giocherà chi ha trovato meno spazio. Tutto sulle condizioni di Ibra”

L’ex del Villarreal ha parlato dell’intesa instauratasi con i compagni, in particolare con Ante Rebic e sulla ritrovata condizione dopo i diversi infortuni: ”Sicuramente non è una casualità, già dall’anno scorso facevo io assist e Rebic gol. Sicuramente abbiamo un buon rapporto dentro e fuori dal campo, per i problemi fisici che ho avuto sono stato fermo tanto tempo. Ora sto bene, questo è l’importante. Sono pronto per aiutare la squadra per fare quello che stiamo facendo. I gol mi fanno salire in morale e fiducia: mi sento molto, molto meglio. Pensiamo partita dopo partita, dobbiamo continuare così se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Il mister fa le scelte, sceglierà i migliori giocatori”.

Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Questo Milan vuole sognare. Riecco Messi-CR7”

Infine l’attaccante rossonero focalizza le numerose insidie del match di Praga: ”Loro vorranno batterci, giocano in casa. Ma noi siamo il Milan, e, sebbene siamo qualificati, vogliamo battagliare. Abbiamo la mentalità vincente e puntiamo a vincere domani”