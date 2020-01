Siviglia, le prime parole di Suso: “Ho lottato per essere qui, voglio ritrovarmi. Lopetegui? Devo dirgli grazie…”

Josè Suso è un nuovo calciatore del Siviglia.

VIDEO Calciomercato, giorno di addii amari: Florenzi e Suso salutano la Serie A, la Liga li aspetta

In serata è arrivata l’ufficialità confermando il passaggio dello spagnolo al club andaluso dove resterà per i prossimi 18 mesi, la cessione è avvenuta con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il fantasista iberico non ha atteso troppo per rilasciare le sue prime parole da neo giocatore del Siviglia, queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni dei canali ufficiali del club.

Serie A, Milan: ufficiale il trasferimento di Suso al Siviglia, il comunicato del club rossonero

“Il Milan e il Siviglia sapevano bene che volevo venire qui. Ho vissuto settimane difficile, abbiamo dovuto lottare contro tutti, ma la cosa importante è che adesso sono al Siviglia. Volevo venirci da tanto tempo, ci abbiamo provato anche l’estate scorsa. Questo è il posto giusto per far decollare la mia carriera una volta per tutte. Mister Lopetegui mi conosce meglio di chiunque altro: ho fatto con lui tutte le giovanili della Nazionale, oltre a debuttare con la Roja. Sono davvero felice”.

Roma, l’addio di Florenzi: “Non riesco a parlare, vorrei dire tante cose ai tifosi giallorossi”