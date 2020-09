Shamrock-Milan, Castillejo: “Sfida complicata, ecco cosa ha detto Pioli. Ibra? Vi spiego il suo segreto”

Il mister è dal primo giorno che ci ha detto che affronteremo una squadra tosta, la più forte d’Irlanda, che fa un bel calcio. Sarà difficile.

Così ha esordito Samu Castillejo nella conferenza stampa della vigilia al match preliminare di Europa League tra Milan e Shamrock Rovers. La compagine rossonera guidata del tecnico Stefano Pioli affronterà la gara d’andata in Irlanda e, in vista di questa, l’esterno offensivo spagnolo classe ’95 ha voluto ricordare proprio l’importanza della figura dell’allenatore ex Fiorentina: “Pioli? Ricordo che dopo Cagliari lui ha detto delle parole belle, mi ha detto che non vedeva l’ora di darmi nuovamente un’opportunità, di vedere il giocatore che ero. Lui è molto vicino al giocatore, pure quando sei in vacanza ti scrive, chiedendoti come stai. Il giocatore si sente protetto dal suo mister”.

Castillejo si è poi concentrato sulla sfida, appuntamento non facile ma per il quale l’ex giocatore del Villareal si sente abbastanza pronto: “Sarà una partita complicata, non dobbiamo pensare a chi ci troviamo di fronte. Loro giocano un calcio bello e per questo sono i migliori in Irlanda, punteranno a fare bene anche quest’anno. Quelli che mi conoscono sanno che mai andrò via da un posto senza lasciare il mio nome per aver fatto qualcosa di positivo. Ho sempre lavorato in silenzio, mai detto niente a un compagno: sempre corretto, al mio posto e ho aspettato la mia opportunità”.

Chiosa finale sulla figura di Zlatan Ibrahimovic, considerato un vero e proprio allenatore in campo da Castillejo e compagni: “Zlatan parla tantissimo, in allenamento, fuori, nelle partite. Ibra è un giocatore che tiene tanto a questo club e questo anno ci darà tanto, non vede l’ora di vincere anche in allenamento. Un vero campione. Con lui non si può sbagliare. Se sbagli un passaggio in allenamento, hai dietro Ibra. Sbagli un dribbling? C’è Ibra. Sbagli un cross? C’è Ibra. C’è il mister e anche Ibra. Giochi con quella pressione di essere al fianco di un campione e ti fa tirare fuori il meglio”.