Serie A, Fiorentina-Milan 2-3: Ibra, Brahim Diaz e Calhanoglu stendono i viola. La classifica aggiornata

Al “Franchi”, termina 2-3 il match tra Fiorentina e Milan.

Il Milan batte la Fiorentina conquistando tre punti preziosi per continuare ad inseguire la capolista Inter. I rossoneri, dopo aver sbloccato la gara con Ibrahimovic, vengono raggiunti dalla punizione precisa di Pulgar e poi superati dal gol del sempreverde Ribery, ma la reazione della compagine rossonera è praticamente immediata grazie al gol del pari di Brahim Diaz, riuscendo poi, addirittura a ribaltare la gara nel finale con la conclusione precisa di Calhanoglu. La squadra di Pioli ha meritato la vittoria riuscendo a sfruttare al meglio le disattenzioni della retroguardia viola. Dopo la caduta della Juventus, il Milan continua il suo inseguimento all’Inter grazie alla vittoria sofferta di stasera contro la Fiorentina, che permette ai rossoneri di salire a quota 59, a -6 dai nerazzurri che come noto non hanno giocato questo week-end per via del focolaio Covid-19 esploso in squadra. La Fiorentina resta invece a 29 punti e deve ora guardarsi anche alle spalle.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA