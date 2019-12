Serie A, Di Gennaro: “Alla Fiorentina servono rinforzi, Ibra sarà d’aiuto al Milan. Napoli? Per Gattuso…”

Antonio Di Gennaro dice la sua sulle nobili decadute di questa stagione di Serie A.

L’ex centrocampista, oggi commentatore televisivo, ha detto la sua — ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione ‘Stadio Aperto’ — sul rendimento stagionale di due squadre che ha allenato, Milan e Fiorentina, e sul Napoli, altra squadra che finora ha deluso.

MILAN – “Ibrahimovic, se sta bene fisicamente, può fare ancora la differenza secondo me. Sono grandi campioni che avranno un peso anche all’interno dello spogliatoio, come testimonia anche l’aneddoto raccontato da Galliani qualche giorno fa. Lavorare solo con dei giovani non è facile, considerando anche che in dirigenza ci sono tante figure alla prima esperienza, ma Zlatan potrà essere d’aiuto per tutti”.

Milan, senti Cassano: “L’80% della squadra non merita questa maglia. Ibrahimovic? In MSL poca qualità, ma…”

FIORENTINA – “Alla Fiorentina serve qualcuno che faccia goal oltre che qualche elemento al centro del campo. Chiesa deve tornare ad essere decisivo anche sotto porta come lo era con Pioli, è rimasto a Firenze per curarsi e sono convinto tornerà carico. Si parla di Cutrone, ma per esempio vedo Petagna come una buona soluzione”.

Fiorentina, parla il papà di Chiesa: “Ha rinunciato alle vacanze per recuperare dall’infortunio. Il suo obiettivo…”

NAPOLI – “Il Napoli dopo essere arrivato vicinissimo allo scudetto con Sarri pensavo potesse vincere qualcosa con Ancelotti, soprattutto quest’anno con il mercato fatto secondo le sue richieste. Le cose non sono andate così perché ci sono state diverse problematiche. Ora per Gattuso sarà difficilissimo arrivare in Champions”.

Napoli, Emanuele Calaiò: “Era De Laurentiis straordinaria, con lui al top. Gattuso? Ho la mia idea…”