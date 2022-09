Salisburgo-Milan, probabili formazioni: Pioli in Champions League con Leao e Giroud

Debutto stagionale in Champions League anche per il Milan di Stefano Pioli . La compagine rossonera, reduce dal successo per 3-2 nel derby contro l’Inter di Simone Inzaghi , punta al bis all’esordio in UCL , contro i campioni in carica d’Austria del Salisburgo.

Gruppo E di Champions League avvincente che oltre rossoneri e austriaci annovera la presenza di Dinamo Zagabria e Chelsea. La formazione di Pioli potrà conare sull’ottimo momento di forma di Rafael Leao, autore di una doppietta contro i nerazzurri nella stracittadina di Serie A andata in scena lo scorso sabato. A far coppia con il portoghese, Giroud, reduce anch’egli dal gol in contro l’Inter e tra i calciatori più in forma della compagine rossonera. L’ex Chelsea è pronto ad offrire supporto ed esperienza ai rossoneri in vista del primo confronto stagionale in Champions League della formazione di Pioli. Out Florenzi e Krunic nel Diavolo, diversi gli assenti nella formazione di casa guidata dal tedesco Matthias Jaissle.