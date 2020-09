Rio Ave-Milan, Pioli alla vigilia: “Ecco quando torna Romagnoli. Ibrahimovic? Stimola il gruppo in chat”

Parola a Stefano Pioli.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i portoghesi del Rio Ave, valida per i playoff di Europa League: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria in campionato conquistata contro il Crotone, ai quattordici tesserati risultato positivi al Coronavirus in casa Genoa. Ma non solo…

“Domani si chiude la nostra prima fase, vogliamo che diventi un cammino più lungo. Anche i primi due turni non sono stati facili e ora la squadra portoghese è di un livello superiore, sarà importante approcciare la gara e vincerla. In attacco ballottaggio fra Leao e Colombo? Non ci sono solo loro per quella posizione, dipenderà dal tipo di giocatore e se serve uno che attacca la profondità e uno che gioca fra le linee. Sono contento della disponibilità di Leao, ma si allena con noi da appena 5-6 giorni. Avrebbe bisogno di più di tempo e sarà disponibile solo per uno spezzone di gara”, sono state le sue parole.

DA KESSIE A BRAHIM DIAZ – “Kessie difensore con Tonali al fianco di Bennacer? Mi auguro di non dover usare ancora Kessie da difensore, perchè sarebbe un ripiego. Brahim Diaz in campo? Ha preso delle buone posizioni, può fare meglio per ritmo e intensità perchè era alla prima partita. Ma sta crescendo, ha qualità e può determinare. E’ disponibile, pronto per giocare e deciderò domani. Lui può giocare su entrambe le fasce, ama lavorare sulla trequarti. Paquetà al Lione? Lo ringrazio per la sua disponibilità. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Qui ha trovato delle difficoltà, ma ha le qualità per fare bene. Deve credere in se stesso”.

IBRA E ROMAGNOLI – “L’assenza di Zlatan? Ibra è dentro il gruppo in tutto e per tutto; nelle loro chat si stanno sentendo e stimolando, qui il leader sta diventando il gruppo, la voglia di stare insieme e di essere soddisfatti e felici delle proprie prestazioni. Romagnoli sta rientrando in gruppo; quando torneremo dal Portogallo potrà iniziare a lavorare con noi. Sarà importante per lui la sosta. Lo stesso vale per Conti, anche Musacchio è in crescita ma non so se sarà a disposizione dopo la sosta”.

CASO GENOA – “Dopo i fatti recenti dobbiamo pensare solo alla gara di domani e poi a quella contro lo Spezia. Mi auguro poi che l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo finisca quanto prima e speriamo di rivedere presto i tifosi allo stadio. Ci sono dei professionisti che stanno pensando a tutta questa situazione, che ci hanno consentito di tornare a giocare e ci dobbiamo affidare a loro”, ha concluso Pioli.