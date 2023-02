Milan-Tottenham, Pioli: “Buona gara, c’è rimpianto per due gol. Tomori out perchè…”

Il Milan rialza la testa con una vittoria importante anche in Champions League contro il Tottenham nel match valido per gli ottavi di finale grazie alla firma decisiva di Brahim Diaz . Queste le dichiarazioni ai microfoni di Mediaset del tecnico rossonero Stefano Pioli :

"L'allenatore è sempre contento quando rivede in campo il lavoro fatto in settimana. Ultimamente non ci riusciva tanto, ma stasera tante cose ci sono riuscite. Forse potevamo evitare qualche passaggio indietro di troppo".