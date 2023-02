Milan-Tottenham, le probabili formazioni: dubbio Theo, Conte senza Bentancur

La sfida di Champions League è in programma alle ore 21:00 a San Siro

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera a San Siro. Alle ore 21:00 il Milan di Stefano Pioli affronterà il Tottenham nel match valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Se la compagine rossonera ha chiuso il girone al secondo posto con dieci punti, dietro il Chelsea con tredici, gli Spurs - invece - hanno conquistato undici punti ed il primato del Gruppo D davanti ad Eintracht, Sporting ed Olympique Marsiglia.

Reduci dalla vittoria contro il Torino, i padroni di casa vorranno dare continuità al successo ottenuto in campionato grazie alla rete messa a segno da Giroud. Non un avversario semplice il Tottenham, nonostante arrivi da una netta sconfitta rimediata in Premier League contro il Leicester, incassando quattro gol. Prima, due successi di fila contro Fulham e Manchester City. Ma non solo; nel 2023 gli uomini di Antonio Conte hanno vinto anche due partite di Coppa Lega. Il Milan, inoltre, non ha mai battuto il Tottenham in gare ufficiali: due pareggi e due vittorie degli Spurs in quattro confronti precedenti.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Non prenderanno parte alla gara di Champions League Bennacer, Adli, Dest, Ibrahimovic, Vranckx e Bakayoko. Da valutare, invece, le condizioni di Theo Hernandez: il francese, infatti, ha ricevuto una botta in allenamento, ma stringerà i denti per esserci dal primo minuto. Scelte obbligate per Conte che dovrà fare a meno di Bentancur, oltre al capitano e portiere Lloris. Assenti anche Hojbjerg (squalificato), Bissouma (operato alla caviglia) e Sessegnon.

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Giroud, Leao. All.: Stefano Pioli.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenlget/Davies; Emerson Royal, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. All.: Antonio Conte.

MILAN-TOTTENHAM IN TV — La sfida tra Milan e Tottenham sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e da Sky su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). In streaming su Mediaset Infinity, SkyGo e Now.