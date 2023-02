Milan-Tottenham 1-0: Pioli batte Conte. Diaz incide negli ottavi di Champions League

Dopo sette minuti il Milan è già in vantaggio con la rete di Brahim Diaz , abile a ribattere in rete la respinta corta dell'estremo difensore londinese sulla conclusione di Theo Hernandez . Il Tottenham risponde al quarto d'ora con Dier , che di testa chiama Tatarusanu all'intervento. Un'occasione per parte nel finale di primo tempo, prima Theo mette un cross pericoloso in area piccola degli ospiti, sventato alla perfezione dai difensori di Conte . Più tardi Kulusevski imbuca dentro l'area ma il portiere romeno del Milan legge bene e anticipa tutti.

Secondo tempo più equilibrato ma intenso. Rossoneri vicini al raddoppio con i colpi di testa di Thiaw e De Ketelaere, Spurs spreconi e poco incisivi. Formazione ospite spesso impacciata in zona di rifinitura, facilmente leggibile da Kalulu e compagni, in over performing nel match di Champions League. Il Diavolo soffre nel finale ma ottiene un sottile importante vantaggio in vista del ritorno valido per l'accesso diretto ai quarti di finale.