Milan, Tacchinardi: “Tomori impressionante! Sapevo chi era, ma dal vivo è tutt’altra cosa. Lazio-Musacchio? Sono certo di una cosa”

Intervistato ai microfoni di “TMW Radio”, l’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, oggi opinionista sui format sportivi sportivi griffati “Mediaset“, ha parlato del difensore inglese Fikayo Tomori, neo acquisto del Milan, approdato in maglia rossonera, in prestito dal Chelsea. Queste le dichiarazioni dell’ex biancorero.

“Mi ha impressionato. Sapevo chi era ma non l’avevo mai visto. Mi ha fatto una grande impressione. Musacchio? La Lazio ha preso un buon giocatore, per come gioca Inzaghi e per come difende a preso un ottimo giocatore”.