Milan-Stella Rossa, Pioli: “Perdere un derby non è un fallimento. Ibrahimovic a Sanremo? Abbiamo un piano”

Il Milan si proietta alla sfida di Europa League contro la Stella Rossa.

I rossoneri dopo il 2-2 in terra serba dovranno gestire al meglio il match di “San Siro”, per non rischiare sorprese servirà chiudere il prima possibile la gara. Il tecnico milanista, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il confronto contro la compagine guidata da Dejan Stankovic.

“Abbiamo avuto un percorso difficile, è normale avere delle difficoltà. Abbiamo un altro ostacolo da superare domani. C’è un piccolo vantaggio, però dobbiamo essere attenti e determinati. Serve una qualità alta di prestazione. Sicuramente con staff e squadra abbiamo analizzato il Derby, solo 25 minuti abbiamo giocato a un livello alto. Abbiamo sbagliato nella poca intensità con palla al piede. Non è un fallimento cadere in quelle partite, ma stare fermi dopo la caduta. Ovviamente serve migliorare, mettendoci più ritmo e attenzione a partire da domani. Ibrahimovic a Sanremo? Parlo ogni giorno con Zlatan, abbiamo fatto il programma per la prossima settimana. Salterà un paio di allenamenti, ma giocherà. Lui può reggere questa pressione, anzi ne trae più motivazioni. Romagnoli? Abbiamo sempre vinto di squadra e perso di squadra. Non mi piace il gioco sporco di individuare un colpevole. È il capitano e ha fatto tanto per la squadra. Serve essere compatti e imparare dalle sconfitte, ci farà crescere per il futuro”.