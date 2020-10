Milan-Sparta Praga, Pioli alla vigilia: “Farò qualche cambio, fiducia in Tatarusanu. Ibrahimovic…”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Milan-Sparta Praga.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League, in programma domani alle ore 18.55 a San Siro, il tecnico del Milan Stefano Pioli è tornato a parlare del momento della sua squadra, reduce dal pareggio maturato lunedì sera in campionato contro la Roma di Paulo Fonseca. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il girone è tosto e difficile, sono gare che ci metteranno a dura prova. Dobbiamo confermare le nostre prestazioni di alto livello. Lo Sparta ha recuperato energie, gioca un calcio moderno e con ritmo, un avversario difficile da superare. Dobbiamo sempre ambire ad ottenere il massimo da ogni partita. Contro la Roma volevamo vincere, siamo usciti dal campo con qualche rimpianto, ma anche con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. E’ positivo che i ragazzi non siano completamente soddisfatti del risultato. Aspettiamoci un Milan forte e competitivo, ci stiamo preparando bene per affrontare al meglio la partita contro lo Sparta”, ha spiegato Pioli.

TURNOVER – “Qualche cambio ci sarà, vediamo se dal punto di vista fisico e mentale ci saranno ripercussioni perché la gara con la Roma è stata dispendiosa. Tatarusanu? Ho parlato con lui, così come ho fatto con tutta la squadra: abbiamo analizzato la partita. Ho piena fiducia in lui e anche i suoi compagni. I giocatori devono aiutarsi sempre, dobbiamo continuare così. Kessie e Theo possono riposare? La formazione non la sanno ancora nemmeno i giocatori. Sto facendo diverse valutazioni, abbiamo ancora due allenamenti. Dalot è stato preso per giocare sia destra che a sinistra. Ibra? Farò tutte le valutazioni del caso visto che stiamo giocando tanto. Dopo domani, avremo subito un’altra partita importante a Udine. Se chiedo a Ibra se se la sente di giocare mi dirà sempre di sì, come tutti i miei giocatori”.

MERCATO E NON SOLO – “In quale reparto abbiamo bisogno di rinforzarci di più a gennaio? Voi pensate già a gennaio, ma noi no perché abbiamo ancora tante partite. Abbiamo le idee chiare e se avremo l’occasione miglioreremo la squadra. Baresi nuovo vice presidente onorario del Milan? E’ stato importantissimo, sono molto concento e faccio i complementi alla proprietà e alla società. Parliamo di una leggenda del Milan che saprà trasmettere i valori di questi colori. Più ci sono persone che sanno cosa sia il Milan e più abbiamo la possibilità di crescere rapidamente”, ha concluso.