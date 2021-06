Milan, Scaroni sugli addii di Donnarumma e Calhanoglu: “Fatto il massimo”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Milan in merito agli addii di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma

⚽️

"Noi poniamo un limite al costo dei nostri giocatori, oltre questo limite ognuno è libero di fare quello che crede".

Lo ha detto Paolo Scaroni. Il presidente del Milan, intervenuto ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su 'Rai - GR Parlamento', si è espresso sui mancati rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. I due calciatori in scadenza lasceranno il club rossonero a zero: il portiere attualmente impegnato a Euro 2020 con l'Italia ha svolto nella giornata di oggi le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà per cinque anni al Paris Saint-Germain, mentre il trequartista turco approderà domani a Milano per firmare con l'Inter.

DONNARUMMA -"Abbiamo fatto un'offerta a Donnarumma che consideravamo al top di quello che potevamo fare: non è stata sufficiente e pazienza. Ho letto da qualche parte al di là dei temi economici che Gigio voleva uscire dalla comfort zone dopo tanti anni di Milan in un clima ovattato, voleva cimentarsi nel grande calcio internazionale. Questo mi sembra positivo per un professionista come lui, che si è sempre comportato in modo perfetto. Lo conosco, è un ragazzo simpatico e solare. Quindi vista da questa angolazione, il Milan ha trovato un'eccellente soluzione per il suo portiere e lui prosegue la carriera in un grande club, quindi tutto bene", sono state le sue parole.

CALHANOGLU -"Gli abbiamo fatto un'offerta al massimo di quello che siamo pronti a pagare, se lui trova una soluzione in cui viene pagato di più... E' un professionista, anche questo ci sta. Ha fatto un eccellente campionato, si è comportato sempre in modo corretto, ognuno è sempre libero di fare le scelte che crede e da parte del Milan non c'è mai nessuna recriminazione", ha concluso.