Milan, Sandro Tonali: “Contro lo United abbiamo giocato una grande partita. Gattuso come un padre per me”

Il Milan risponde in maniera decisa al periodo difficile che sta vivendo.

VIDEO Manchester Utd-Milan, pari prezioso per i rossoneri: tanti dubbi sul gol annullato a Kessie

I rossoneri nonostante le assenze hanno pareggiato 1-1 a Old Trafford contro il quotato Manchester United nella sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Stefano Pioli sarà chiamata ad affrontare un mese intenso, con la sfida col Napoli in campionato e il ritorno contro i Red Devils giovedì prossimo.

Ai microfoni di Sky Sport il classe 2000 Sandro Tonali ha raccontato le sensazioni dopo la bella sfida contro gli inglesi. L’ex Brescia è soddisfatto per la risposta che la squadra ha dato nonostante le assenze: “Sembra strano, ma stiamo cercando di dimenticare la trasferta di Manchester perchè è quello che serve quando ci sono questo tipo di partite. Ci siamo presi il risultato nel finale con merito, ma domenica c’è un’altra partita fondamentale. Abbiamo dato un segnale importante, perchè nessuno se lo aspettava. Solo noi che facciamo parte del gruppo Milan e lavoriamo tutti i giorni insieme ci credevamo. Abbiamo dato un segnale importante, non solo alle squadre di Europa League. Questa partita è sicuramente uno dei momenti più belli da quando sono qui, insieme al giorno del mio arrivo al Milan”.

Tonali ringrazia il mister Stefano Pioli, ma spende parole d’oro anche per l’allenatore del Napoli Gattuso con cui se la vedrà domenica 14 marzo alle ore 20:45: “Il mister è uno di noi, anche a Manchester sembrava che fosse in mezzo al campo insieme a noi. Ci dà una grande carica. Con Gattuso ci sentiamo ogni tanto. Per me è come un padre nel mondo del calcio e può darmi consigli sia come uomo che come calciatore. Non ci sentiamo spessissimo, ma nel corso della stagione capita come è giusto che sia. Lui mi cazzia sempre, ma è fatto così. E’ una persona che elogia poco e pretende sempre tanto, ma è giusto così”.