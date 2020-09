Milan, Samu Castillejo alla vigilia della sfida di Europa League: “Shamrock squadra tosta. Ibrahimovic e Tonali…”

Samu Castillejo, alla vigilia della sfida dei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers, avverte e mette in guardia Ibrahimovic e compagni, in un’intervista ai microfoni di DAZN.

SU STEFANO PIOLI- “Pioli fin dal primo giorno ci ha detto che lo Shamrock Rovers è una squadra tosta, la più forte d’Irlanda. Fanno un bel calcio, sicuramente sarà difficile. È un mister che parla tantissimo, è molto vicino ai giocatori – spiega Castillejo – persino quando si è in vacanza si fa sentire con messaggi o telefonate. Questo fa molto bene ai giocatori perché sanno che l’allenatore ha grande considerazione di loro e non vedono l’ora di dare di più. Al di là di essere un bravo allenatore, è una bellissima persona”.

LA GRINTA DI IBRA- “Con Ibrahimovic non si può sbagliare: se sbagli un passaggio, un dribbling te lo ritrovi dietro. C’è sia il rimprovero del mister che di Ibrahimovic. Si gioca quindi con quella pressione che è tipica di quando si ha fianco un campione che ti spinge a tirare fuori il meglio. Eravamo sicuri del rinnovo, è stato accolto come in famiglia. Non è mai uscito dalla chat di squadra. È un giocatore che dà tantissimo a questo club – assicura lo spagnolo – e lo farà anche in questa stagione perchè è un campione e non vede l’ora di vincere anche in allenamento. Questo ti fa tirare fuori la grinta”.

Infine Castillejo parla dei nuovi acquisti del Milan: Sandro Tonali e Brahim Diaz. “Tonali? È un bravo ragazzo, lo abbiamo visto giocare al Brescia: ha voglia di dimostrare ed è umile. Per quanto riguarda Brahim lo conosco da quando aveva dieci anni, siamo cresciuti quasi nello stesso quartiere. Sono sempre pronto a dargli una mano”.

