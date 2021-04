Milan, rinnovo Ibrahimovic: si attende la firma di Zlatan, tutti i dettagli del nuovo contratto

Zlatan Ibrahimovic e il Milan ancora un anno insieme.

In queste settimane il bomber svedese ha trattato il rinnovo di contratto con la dirigenza rossonera e, come scrive “MilanNews”, negli ultimi giorni le parti in causa sono arrivate a un accordo. Ultimi dettagli per il rinnovo annuale, legati ai bonus e agli obiettivi individuali da inserire nel contratto, ma a breve verrà ufficialmente annunciato il prolungamento di Ibrahimovic con il Milan. L’ingaggio sarà simile a quello attuale ossia intorno ai 7 milioni di euro, con la differenza che ci saranno delle variabili legate ai bonus individuali e di squadra. L’attaccante scandinavo ha pressato per poter firmare il suo nuovo accordo con il club di Via Aldo Rossi, all’ex Barcellona non interessa se arriverà o mano la qualificazione in Champions League.