Milan, Rebic: “Higuain e Bernardeschi sempre a terra, cosa dovrebbe fare Ibrahimovic?

Ante Rebic punzecchia Gonzalo Higuain.

L’attaccante del Milan è tornato sulla sfida tra i rossoneri e la Juventus che ha visto prevalere la compagine di Stefano Pioli per 4-2. Il centravanti croato ha punto l’attaccante argentino accusandolo di essere troppo abituato ad andare giù. Le dichiarazioni del numero 18 rossonero rilasciata a Sport Week, inserto de ‘La Gazzetta dello Sport’.

“So quali sono le mie qualità, sono fisicamente forte, veloce, gioco con entrambi i piedi. E poi sono forte nella testa. Faccio un esempio. Nella partita vinta contra la Juve, a un certo punto ho detto qualcosa a Higuain. Non mi piacciono quelli come lui che, grandi e grossi, a ogni contatto restano a terra per tre minuti. Idem Bernardeschi. Lo stesso era successo con la Spal. Anche Ibra prende un sacco di botte ma si rialza subito e senza un lamento. Altri piangono troppo. Insomma, dico qualcosa a Higuain e Szczesny mi fa: “Perdi 2-0, non fare il fenomeno”. Non gli rispondo. Normalmente avrei replicato, perché un’altra cosa che non mi piace è quando mi sottovalutano. Ma stavolta non ho aperto bocca. A Szczesny ho risposto in un altro modo. Questa è la mia forza nella testa: chi mi attacca, mi carica”.