Milan, nuovi contatti con il Sassuolo per Berardi: cifre e dettagli, la Juventus…

Per il Milan, dopo il rinnovo di Maldini e Massara, si apre il calciomercato in entrata. Domenico Berardi, fantasista del Sassuolo e della Nazionale italiana, rimane uno dei primi obiettivi sulla lista dei dirigenti rossoneri. Secondo il Corriere dello Sport, il Sassuolo, proprietario del cartellino del calciatore, non intende abbassare la richiesta sotto i 30 milioni di euro, praticamente quasi la metà del budget a disposizione dei due milanisti a capo del mercato.