Milan-Manchester Utd, Tomori: “Questo è un top club, orgoglioso di farne parte. Maldini? Ho un obiettivo”

Le parole di Fikayo Tomori.

Questa sera il Milan si gioca una buona fetta di stagione in quel di San Siro, contro il Manchester Utd, nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All’andata la squadra rossonera è riuscita a strappare in extremis il gol del pari all’Old Trafford, grazie al gol siglato dal difensore danese Simon Kjaer. Sempre nella retroguardia rossonera, tra le sorprese positive della compagine del tecnico Stefano Pioli c’è proprio Fikayo Tomori. Le prestazioni sfoggiate dal neo centrale di difesa del Milan, hanno entusiasmato non poco tifosi e addetti ai lavori. Rendimento e atteggiamento convincenti sin dall’inizio, nonostante l’esigua tempistica messa a disposizione per ambientarsi in una realtà tutta nuova e difficile come quella del campionato di Serie A. L’ormai ex difensore del Chelsea sembra aver già convinto tutti a Milanello, dirigenza compresa, che sta già valutando un suo eventuale riscatto dal club londinese a fine stagione. Di seguito le dichiarazioni del ventitreenne anglo-canadese, rilasciate al quotidiano britannico “Times”.

“Prima di venire qui ho parlato con Paolo Maldini. Ovviamente sapevo che il Milan era un grande club, ma quando sono arrivato e sono andato al museo di Casa Milan, ho visto tutti i Palloni d’Oro, le foto dei grandi giocatori che ci sono stati prima, poi le sette Champions League e ho capito davvero… wow! Quando vado al campo di allenamento e vedo le immagini di Shevchenko, Maldini, Kakà e Seedorf, e penso che siano stati tutti qui e si siano seduti tutti in questi spogliatoi, mi riempio di orgoglio. Maldini? Voglio impressionarlo. È come se da attaccante un giorno ti ritrovassi Cristiano Ronaldo o Messi come tuo direttore sportivo e sentissi da loro queste parole per te. È pazzesco. Prima di ogni partita parla, dice ‘dai!’ e dice ben fatto alla fine. Se non ho giocato bene, viene comunque e dice ‘ben fatto'”.