Milan, la verità di Giroud: “Onorato degli anni in Premier League, ma poi Maldini…”

Olivier Giroud, ex Arsenal e Chelsea, illustra le ragioni che lo hanno indotto a lasciare la Premier League per indossare la maglia del Milan

In perenne simbiosi con il gol. Forza fisica, vena realizzativa e buona tecnica di base, Olivier Giroud si è consacrato negli anni bomber di caratura internazionale. Implacabile nei sedici metri, l'attaccante francese ha gonfiato ripetutamente la rete facendo incetta di trofei con le maglie di Arsenal e Chelsea in Inghilterra ed in Europa. Europa League e Champions League vinte entrambe con i Blues, il titolo di Campione del Mondo con la Francia a Russia 2018. Il classe 1986, a lungo corteggiato da Massara e Maldini, ha quindi deciso dopo nove anni di mettere fine alla sua meravigliosa avventura in premier League per indossare la maglia del Milan e cercare gloria anche nel panorama calcistico italiano.

Le ragioni della scelta compiuta da Giroud vengono illustrate dallo stesso calciatore nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di "Colinterview- Oh My Goal! ".

"E' vero che nella scorsa stagione avevo avuto problemi con il minutaggio e la concorrenza nel reparto era davvero forte. Quando il Milan si è interessato a me, ho chiaramente accettato subito. Per me è stata una sfida. Ho parlato con il ds Massara e con Maldini. Mi sono accorto subito che mi hanno cercato e voluto fortemente, con il discorso che mi hanno fatto mi sono immediatamente convinto. Mi sento fortunato e orgoglioso di aver trascorso 9 anni in Premier League, in grandi club inglesi dove ho vinto così tanto. Ora ho voltato pagina, il Milan è una grande avventura. Voglio vincere ancora e tornare al vertice con la maglia rossonera in Italia".