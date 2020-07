Milan, la dritta di Cafù: “James Rodriguez fenomeno, mi piacerebbe vederlo in rossonero”

Il futuro di James Rodriguez.

Acquistato dal Monaco nel 2014 dopo aver brillato durante i Mondiali giocati in Brasile, il talento colombiano non è mai riuscito a lasciare il segno al Real Madrid, che nel 2017 lo ha ceduto al Bayern Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nonostante le buone prestazioni, anche con i bavaresi James non è riuscito a trovare la continuità necessaria, per tale motivo il club tedesco ha deciso di non versare i 35 milioni necessari per riscattare interamente il suo cartellino. El Bandido è così tornato a Madrid, ma nella stagione attuale è stato messo calcisticamente ai margini da Zinedine Zidane, che lo ha mandato in campo soltanto in otto occasioni. Troppo poco per un giocatore dal talento indiscutibile come il suo, e per tale motivo il centrocampista colombiano sta cercando di trovare una squadra disposta a puntare ancora sul suo nome.

Secondo le prime indiscrezioni di mercato, sulle sue tracce ci sarebbero il Manchester United e l’Everton, ma potrebbe essere plausibile anche un suo approdo in Serie A. Durante la scorsa sessione di calciomercato infatti, il Napoli sembrava essere molto vicino ad aggiudicarsi il suo cartellino, ma l’operazione si è poi arenata, dissolvendosi in un nulla di fatto.

Chi sogna di vederlo giocare con la propria maglia sono invece i tifosi del Milan, da tempo in attesa di un grande colpo di mercato che possa in qualche modo dare brillantezza e nuova linfa alla squadra. Ad avallare questa ipotesi ci ha pensato Cafù, ex stella brasiliana del club rossonero, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di El Alargue de Caracol Radio:

“James e Falcao sono due giocatori straordinari. James è un fenomeno, un giocatore che se è in giornata, con la palla tra i piedi può fare ciò che vuole. Mi piacerebbe vederlo giocare nel mio glorioso Milan, che dovrebbe scommettere sui giocatori con tecnica e qualità come James Rodriguez“.