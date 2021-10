Milan, Kjaer ancora in rossonero: l’ex Palermo rinnova fino al 2024

Il difensore danese resterà in rossonero per altre tre stagioni

Mediagol (ls) ⚽️

Simon Kjaer e il Milan insieme fino al 2024. Giocatore di spessore e uomo spogliatoio, tassello fondamentale - probabilmente lui al pari di Ibrahimovic - per la crescita di tutto il gruppo guidato in panchina da Stefano Pioli. L'ex centrale difensivo del Palermo si è rivelato, nonostante qualche problema fisico, in grado di fare ancora la differenza ad alti livelli e di essere l'equilibratore di un reparto arretrato solido come quello rossonero. Il giocatore classe '89 ha ufficialmente rinnovato il suo rapporto con il club del patron Scaroni, con lo stesso sito milanista che ha reso formale l'accordo con una nota ufficiale pubblicata in seguito alla firma del difensore.

AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Simon Thorup Kjær fino al 30 giugno 2024.

Simon, professionista esemplare in campo e fuori, capitano della Danimarca e inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2021, è arrivato in rossonero nel gennaio 2020, debuttando nella sfida di Coppa Italia contro la SPAL. Dopo 66 presenze e 1 gol, realizzato a Old Trafford contro il Manchester United, Kjær e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino.

Una firma che rassicura non poco i tifosi del Diavolo, specialmente considerando gli ultimi casi di calciomercato legati ai mancati prolungamenti di Donnarumma e Calhanoglu che sono costati al Milan due perdite a parametro zero. Kjaer regala, dunque, una buona dose di serenità ai supporters milanisti, ancora in attesa del rinnovo di Kessie che resta in bilico, così come il suo futuro. Certo, invece, quello dell'ex rosanero, che resterà tra a Milanello per altre tre stagioni.